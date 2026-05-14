14 мая, 15:55

Москалькова заявила о желании вернуться к работе в Госдуме

Фото: ТАСС/пресс-служба СФ РФ

Бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила желание вновь занять депутатское кресло в Государственной думе. Ее слова приводит РИА Новости.

Законодательство предоставляет ей возможность выдвинуть свою кандидатуру на парламентских выборах, пояснила экс-омбудсмен. Тем не менее Москалькова отметила, что ей необходимо время для принятия окончательного решения.

"Мне хотелось бы, конечно, вернуться в законодательный орган, потому что я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна", – добавила она.

Полномочия Москальковой в качестве уполномоченного по правам человека в РФ истекли в апреле. Этот пост она занимала с 2016 года.

На должности федерального омбудсмена ее сменила Яна Лантратова. Как пояснил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов, чья фракция и выдвинула политика в качестве кандидата, она много лет занимается общественной деятельностью и хорошо понимает запросы граждан.

