Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 15:01

Политика

"Справедливая Россия" выдвинула Лантратову на пост омбудсмена

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Фракция "Справедливая Россия" выдвинула депутата ГД Яну Лантратову на должность уполномоченного по правам человека в России. Об этом ТАСС сообщил лидер партии Сергей Миронов.

"Мы считаем, что весь ее карьерный и жизненный путь свидетельствует о том, что никто лучше нее не подходит на эту должность", – заявил парламентарий.

Он также отметил, что Лантратова много лет занимается общественной деятельностью и хорошо понимает запросы граждан. По его словам, кандидатура была выдвинута 14 апреля.

Инициативу уже поддержали в "Единой России", одобрив кандидатуру единогласно. Полномочия действующего омбудсмена Татьяны Москальковой истекают в апреле 2026 года. Она занимает этот пост с 2016 года.

Ранее в ГД заявили, что спецслужбы Запада усилили активность по подготовке провокаций на выборах, которые пройдут в сентябре 2026 года. В частности, уже зафиксированы призывы не признавать итоги выборов со стороны иностранных агентов. Российский лидер уже поручил создать все условия для свободного и безопасного волеизъявления россиян на сентябрьских выборах.

Выборы в нижнюю палату парламента планируется провести 20 сентября 2026 года. Срок полномочий избранных депутатов будет действовать 5 лет, до сентября 2031 года.

