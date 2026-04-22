ГД предложила обязать банки оповещать клиентов о попытке входа с нового устройства

Российские банки могут обязать информировать клиентов о попытке входа в мобильное приложение с нового устройства или изменении доверенного номера. Соответствующее предложение на имя главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной направили депутаты от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым, передает РИА Новости.

В обращении парламентарии просят рассмотреть возможность введения обязательного немедленного уведомления в том числе при подключении новых устройств и других критически важных действиях в дистанционном банковском обслуживании, а также закрепления требования о направлении таких оповещений по независимому и доверенному каналу.

В число действий, влияющих на контроль над счетом и дистанционным обслуживанием, подпадающих под такие уведомление, также входят отключение или перепривязка СМС- и пуш-уведомлений, восстановление доступа и изменение методов подтверждения операций.

По мнению депутатов, соответствующие оповещения должны отправляться как минимум по одному независимому каналу, который не может быть изменен той же операцией. Например, это может быть ранее подтвержденный номер телефона, зарегистрированное устройство, резервный контакт или другой способ, заранее выбранный клиентом.

Вместе с тем инициатива предусматривает отправку сообщений в случае изменения доверенного номера на старый номер, а при активации нового устройства – на ранее привязанный гаджет.

Как пояснили авторы идеи, на сегодняшний день клиент банка может утратить контроль над дистанционным обслуживанием за считанные минуты, поскольку злоумышленники, подключившиеся с нового устройства или скорректировавшие доверенный номер, настраивают канал подтверждения операций таким образом, что уведомления приходят не пользователю, а на скомпрометированный канал.

Более того, зачастую граждане узнают о взломе слишком поздно – уже после списания денег или оформления кредита на их имя.

Авторы инициативы считают, что ее реализация поспособствует более быстрому выявлению несанкционированного доступа к дистанционному обслуживанию, сокращению случаев, когда клиент узнает о проблеме только после утраты средств или оформления обязательств на свое имя, а также улучшит антифрод-защиту.

Ранее в МВД предупредили, что перед кражей денег мошенники используют фишинговую форму для того, чтобы узнать, сколько средств находится на банковской карте жертвы. В частности, в своих схемах аферисты просят предоставить сведения о балансе кредитки. Причем злоумышленники утверждают, что это обязательная процедура "перед началом сделки", а в случае предоставления неверных данных карта будет заблокирована.