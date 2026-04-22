РИА Новости: взрыв произошел в доме на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Взрыв прогремел в многоэтажном доме на Загорьевской улице в Москве, заявили РИА Новости в экстренных службах.

Предварительно, хлопок случился из-за бытового прибора. Информация о пострадавших не поступала, сказал собеседник агентства.

По данным SHOT, инцидент произошел на 24-м этаже. Подъезд заволокло дымом, а соседи оказались заблокированы в своих квартирах.

Очевидцы рассказали, что хозяев квартиры, в которой, возможно, взорвался газовый баллон, не было. Однако в помещении заперты кошка и собака. Соседи выразили надежду, что животных еще можно спасти.

Ранее одного человека спасли из пожара, вспыхнувшего в доме на Алтайской улице. Огонь возник на третьем этаже, затронув личные вещи и мебель в квартире. Сотрудники МЧС с помощью спасательного устройства эвакуировали жильца с 4-го этажа. Пламя потушили на площади 30 квадратных метров.