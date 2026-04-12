12 апреля, 18:48

Происшествия
Агентство "Москва": один человек погиб при пожаре в доме на западе Москвы

Один человек погиб при пожаре в доме на западе Москвы – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек скончался во время пожара в жилом доме на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на свой источник.

Инцидент произошел в столичном районе Внуково по адресу: Центральная улица, дом № 15. По предварительной информации, возгорание началось в квартире на втором этаже жилого дома.

Пожар распространился на площади в 25 квадратных метров, всего в ходе ликвидации возгорания удалось спасти 11 человек.

До этого на северо-востоке Москвы загорелась гостиница "Восход". Сотрудники пожарно-спасательных подразделений зафиксировали возгорание площадью около 30 квадратных метров на втором этаже. Огнеборцам удалось оперативно его локализовать, а затем ликвидировать.

