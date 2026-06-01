01 июня, 08:26

В Госдуме предложили сделать 1 июня выходным для всех родителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила объявить Международный день защиты детей выходным для всех родителей. Об этом она сообщила Агентству "Москва", комментируя инициативу Общественной палаты сделать 1 июня нерабочим днем исключительно для многодетных семей.

Парламентарий убеждена, что детям важно провести этот праздник вместе с мамой и папой, поэтому ограничивать право лишь одной категорией семей было бы несправедливо.

"Давайте не будем обижать тех, кто воспитывает одного ребенка, двоих детей. Это тоже огромный труд", – сказала Останина.

При этом депутат добавила, что ранее выступала за учреждение отдельного государственного праздника – Дня многодетных семей, однако эта идея не получила одобрения в правительстве.

Ранее замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил ввести денежные выплаты семьям к Международному дню защиты детей. При этом, по его словам, приоритетное право на выплату необходимо предоставить многодетным семьям. Для них этот день, подчеркнул он, должен ощущаться как настоящий праздник.

