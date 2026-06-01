01 июня, 15:40

Происшествия

Уголовное дело заведено после заболевания детей в санатории Барнаула

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, после отравления детей в краевом санатории в Барнауле.Об этом заявила пресс-служба СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Ведомство уточнило, что сейчас проводится осмотр места происшествия, изымаются имеющие значение для следствия объекты и предметы, а также допрашиваются сотрудники учреждения.

В рамках расследования проведут комплекс необходимых экспертиз для установления точного источника инфекции и тяжести вреда.

По данным ТАСС, всего норовирусом в санатории заразились 18 детей.

"У них подтвердился норовирус. 15 детей госпитализированы", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь, в региональном Минздраве добавили, что госпитализированные в инфекционное отделение дети находятся в состоянии легкой степени тяжести.

Ранее врачи диагностировали норовирус у подростков из детского оздоровительного лагеря в Абзелиловском районе Башкирии. Несовершеннолетние обратились в медучреждение с жалобами. Школьников осмотрели, все они сдали анализы. Госпитализация никому не потребовалась.

