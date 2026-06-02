Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 12:31

Происшествия

Тело 13-летней девочки нашли в реке в ХМАО спустя пять дней поисков

Фото: MAX/"МЧС Югры"

Тело 13-летней девочки нашли в ХМАО спустя пять дней поисков, сообщили в пресс-службе окружного управления МЧС России.

Все произошло 27 мая в поселке Междуреченском Кондинского района Югры. Тогда четверо подростков пришли на берег реки Конды. Девочка прыгнула в воду с палубы пришвартованной баржи, однако не смогла справиться с мощным течением. Ребенка затянуло под воду. Очевидцы пытались ее вытащить, но не смогли спасти.

В результате течение унесло тело на три километра вниз по реке, его удалось обнаружить только 1 июня. На место выехали сотрудники следственных органов.

Спасатели, в свою очередь, призвали к максимальной бдительности – в прошлом году в ХМАО было зафиксировано восемь происшествий на воде с участием детей. Родителям необходимо не оставлять без присмотра у водоемов детей, а также пресекать любые попытки купания в местах, необорудованных для этого.

Ранее в Индонезии российская туристка погибла после того, как ее унесло океанским течением. Перед происшествием она сказала друзьям, что хочет сделать фотографии с лошадью, а позже ее тело заметили в воде без признаков жизни.

Ей пытались оказать первую помощь, а также эвакуировали ее на берег и доставили в больницу, однако спасти туристку не удалось.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика