Медведев призвал чаще показывать образ успешного семейного человека в кино

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В российском кино необходимо чаще показывать образ нормального и успешного семейного человека, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума "Гвардейск" в Тверской области.

Он также добавил, что такой образ должен чаще показываться в любом творческом жанре и при создании любого контента.

Ранее политик призвал россиян "собраться в кулак" для победы. Медведев объяснил, что при нынешних вызовах обществу важно быть сплоченным и единым по принципиальным вопросам.

Он также подчеркнул, что поставленных целей можно достичь только при консолидации.

