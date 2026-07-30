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30 июля, 16:45

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SHOT: биоматериал Дурова в российских клиниках ЭКО не признают экстремистским

Адвокат объяснил, будет ли биоматериал Дурова считаться экстремистским

Фото: AP Photo/Tatan Syuflana (Павел Дуров внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

Биоматериал основателя Telegram Павла Дурова (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который хранится в российских клиниках ЭКО для анонимного использования, не станет "экстремистским" после включения предпринимателя в соответствующий реестр. Об этом SHOT заявил адвокат Александр Добровинский.

"Что касается того, что Дуров предлагал сеять свое разумное, доброе, вечное, его сперматозоиды остаются свободными и не носят того экстремистского, что относится к Павлу Дурову", – подчеркнул эксперт.

Добровинский также отметил, что пользоваться мессенджером, читать каналы и писать комментарии не запрещено. При этом он призвал с осторожностью относиться к денежным переводам в адрес самого Дурова и сначала оценивать цель таких операций. Дальнейшая судьба Telegram, по словам адвоката, будет зависеть от решений его основателя.

В 2024 году Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах, появившихся благодаря донорству спермы, и также сообщал о планах открыть свой ДНК-код, чтобы детям было легче находить друг друга. Он рассказал, что более 15 лет назад после предложения друга он решил сдать биологический материал в клинику.

В феврале 2026 года Дуров стал фигурантом дела о содействии терроризму, а 29 июля ФСБ объявила о запуске процесса его международного розыска по статье о вовлечении в террористические преступления. Поводом стало то, что украинские спецслужбы использовали сервис знакомств в Telegram для вербовки россиян и организации диверсий.

30 июля Росфинмониторинг внес Дурова в перечень террористов и экстремистов. В Госдуме, в свою очередь, допустили признание мессенджера террористическим ресурсом.

Росфинмониторинг внес Павла Дурова в перечень террористов и экстремистов

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