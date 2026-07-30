Мишустин: власти РФ выделят 1,5 млрд рублей на поддержку бизнеса в приграничье

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Правительство РФ выделит на поддержку предпринимателей в приграничных областях 1,5 миллиарда рублей для частичной компенсации расходов по оплате вынужденного простоя сотрудников. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня на такие цели дополнительно выделим Белгородской, Брянской, Курской областям более 1,5 миллиарда рублей", – заявил Мишустин на заседании кабмина.

По словам премьера, эти средства позволят компаниям сократить издержки на оплату временного простоя работников. Мера поддержит бизнес, который создает на этих территориях рабочие места и обеспечивает людей товарами и услугами.

Ранее правительство России поддержало создание новой особой экономической зоны "Хакасская технологическая долина" в Саяногорске и Бейском районе с пятью резидентами по переработке алюминия. Инвестиции превысят 17,4 миллиарда рублей к 2028 году и 25 миллиардов к 2035 году, будет создано около 900 рабочих мест. Также одобрено расширение ОЭЗ "Зеленая долина" в Татарстане.