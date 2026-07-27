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27 июля, 10:11

Технологии

Единый инструмент получения льгот появится с 1 августа в трех регионах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

С 1 августа в Ростовской, Тюменской областях и Башкирии заработает единый инструмент получения социальных льгот на базе портала "Госуслуги" и платежной системы "Мир". Об этом сообщил вице-премьер – глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

В частности, на портале "Госуслуги" в личном кабинете граждане смогут выбрать карту "Мир" для получения социальных льгот.

"Информация о доступных льготах автоматически подтянется из государственных систем, и они будут сразу применяться при использовании карты", – пояснил Григоренко в ходе оперативного совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Он также отметил, что гражданину не придется дополнительно предъявлять документы для подтверждения льготного статуса. Сервис начнет работу в рамках пилотного проекта как альтернатива бумажным документам, но не их замена.

Вице-премьер уточнил, что новый инструмент будет доступен многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам.

Ранее на "Госуслугах" запустили приложение "Госкан" для быстрой проверки данных по QR-коду. Оно помогает сотрудникам организаций и ИП. В частности, с помощью приложения можно получить информацию о возрасте, статусе и наличии льгот.

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