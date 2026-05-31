31 мая, 15:25

Город

Новые зоны отдыха будут обустроены в ОЭЗ "Технополис Москва"

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Новые пространства для отдыха появятся на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", передает портал мэра и правительства столицы.

"На площадке "Печатники" завершаются работы по созданию нового пространства для отдыха. Здесь появятся летняя веранда и лаунж-зона под открытым небом, а также корт для игры в сквош", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Кроме того, на площадке "Алабушево" обновят сквер с амфитеатром и продлят зеленую аллею резидентов, а в индустриальном парке "Руднево" проведут озеленение.

В прошлом 2025 году на территории ОЭЗ уже высадили свыше 3 тысяч кустарников и деревьев, а в этом году общественные пространства украсят 3 300 растений, включая петунии, бархатцы, пеларгонии и гортензии.

Также в "Печатниках" была проведена реконструкция корпуса № 5, где установили новый лифт. Также продолжается обновление еще трех КПП – все объекты выполнят в едином стиле.

Ранее стало известно, что московский парк "Красная Пресня" обновят в рамках программы благоустройства городских зон отдыха. При разработке проекта учитывался особый охранный статус территории. Главная задача специалистов – не только создать современное, функциональное пространство для отдыха, но и сохранить историческую аутентичность.

городблагоустройство

