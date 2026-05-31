31 мая, 17:34

Происшествия

Несколько автомобилей столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

Фото: depositphotos/svedoliver

Авария с участием нескольких автомобилей произошла в районе дома 142 корпуса 2 на Варшавском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ЧП работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

При этом из-за ДТП движение транспорта в центр затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель без прав на автомобиле Hyundai сбил пешехода на Открытом шоссе Москвы. Уточнялось, что в момент ДТП пострадавший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сбивший его водитель скрылся.

До этого два человека пострадали в результате выезда автомобиля на тротуар рядом с остановкой на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в районе дома 18 по улице Окской. Там столкнулись машины, после чего одна из них вылетела с дороги.

