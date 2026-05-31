31 мая, 19:40

Политика

В Госдуме призвали сделать 1 июня выходным для родителей с детьми

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России необходимо сделать 1 июня выходным днем для всех родителей с несовершеннолетними детьми. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы Каплан Панеш.

"День защиты детей – это день, когда родители должны быть рядом, когда семья может выехать на природу, сходить в парк, просто побыть вместе", – пояснил он.

По словам парламентария, такая мера позволит укрепить семьи и эмоциональную связь между родителями и детьми. Депутат предложил внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс, дополнив статью 112 новым нерабочим праздничным днем.

"Второй, более гибкий вариант – дополнить статью 262 Трудового кодекса, которая уже предусматривает дополнительные выходные для родителей детей-инвалидов и для сельских женщин", – сказал он.

Панеш призвал предоставить работникам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, один дополнительный оплачиваемый выходной день для проведения мероприятий, связанных с Международным днем защиты детей. Он предположил, что оплата может производиться из расчета среднего заработка за рабочий день.

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил сделать для всех несовершеннолетних россиян бесплатный проезд в общественном транспорте и свободный вход в зоопарки, музеи и театры 1 июня. По его мнению, в этот праздничный день транспортные предприятия, включая авиа- и железнодорожные компании, должны запустить специальные акции.

