31 мая, 18:35

Транспорт

Автофестиваль "ПроДвижение – 2026" пройдет на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Автомобильный фестиваль "ПроДвижение" пройдет на ВДНХ в рамках проекта "Лето в Москве" с 30 июля по 2 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На территории выставки представят более 300 автомобилей разных эпох. Экспозиции разместятся от арки главного входа до Нальчикского сквера. Гости фестиваля увидят исторические машины, редкие суперкары, старинные микроавтобусы, уникальные вездеходы и модели будущего.

На фестивале организуют также фотовыставку, посвященную 65-летию первого полета в космос, а также покажут автомобили, на которых ездил Юрий Гагарин. Экспозиция будет доступна около павильона "Космос". У цветочного партера заработает выставка автомобилей первых лиц государства, включая 10 лимузинов.

В рамках фестиваля состоятся соревнования на педальных машинках, творческие мастер-классы на автомобильную тему и настольные игры для детей.

Кроме того, посетители смогут увидеть финальный этап Кубка Москвы по историческому ралли. На старт выйдут 100 лучших экипажей на редких машинах 1930–1980-х годов. Маршрут начнется на Октябрьской площади.

На главной сцене ВДНХ проведут большое шоу с новыми автомобильными разработками.

Музыкальным финалом мероприятия станет Всероссийский фестиваль советской песни "Голоса наследников". На сцену зеленого театра 1 и 2 августа выйдут Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и Академический большой концертный оркестр имени Ю. В. Силантьева вместе с солистом Сергеем Волчковым.

Третий сезон проекта "Лето в Москве" стартовал 30 мая. Он объединит свыше 500 городских площадок, большинство из которых находятся за пределами центра. Главной темой в этом году стало "Время быть вместе".

Летом москвичи и гости города смогут посетить крупные фестивали, среди которых "Театральный бульвар", "Времена и эпохи", "Усадьбы Москвы", поучаствовать в событиях, посвященных истории и культуре, а также присоединиться к акциям на свежем воздухе.

