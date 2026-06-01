Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 09:38

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем защиты детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил москвичей с Международным днем защиты детей, который ежегодно празднуется 1 июня. Праздничный пост мэр опубликовал на официальном канале в МАХ.

"Всю свою любовь мы отдаем нашим детям и внукам. И эта любовь возвращается нам сторицей – в улыбках новорожденного малыша, гордости за школьные успехи подростков и нежной заботе, которую дарит в старости молодое поколение семьи", – написал глава города.

Он подчеркнул, что Москва и впредь будет делать все необходимое для счастливого детства нынешнего и будущего поколений, и пожелал жителям крепкого здоровья, мира, добра и отличного летнего отдыха.

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила сделать Международный день защиты детей выходным для всех родителей. Поводом для инициативы стало предложение Общественной палаты объявить 1 июня нерабочим днем исключительно для многодетных. По мнению парламентария, всем детям важно проводить праздник с мамой и папой, а ограничивать такую возможность только многодетными семьями несправедливо.

Читайте также


мэр Москвыобществогород

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика