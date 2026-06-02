Армения планирует нарастить экспорт продукции в Евросоюз в 4–5 раз

Армянское правительство планирует увеличить экспорт своей продукции в страны Евросоюза в 4–5 раз к концу текущего года. Об этом сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян.

"Мы будем проводить более агрессивную политику. Экспорт в Евросоюз удвоился, но мы действуем еще более агрессивно и намерены увеличить его в 4–5 раз к концу года", – приводит РИА Новости слова чиновника.

Папоян отметил, что Армения будет поставлять в Евросоюз фрукты, овощи, а также продукцию обрабатывающей промышленности.

Министр также выразил надежду на быстрое урегулирование проблем с экспортом агропродукции в Россию после проведения парламентских выборов.

Ранее Россельхознадзор временно ограничил ввоз из Армении свежего винограда и косточковых плодов, в том числе вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков и нектаринов. Решение было принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянских фруктов в Россию.

Кроме того, Россельхознадзор призвал Армению приостановить с 2 июня ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию. Рыбные товары допущенных заводов будут ввозиться при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности.

