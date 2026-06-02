В США выразили желание отменить лицензию на нефть из России

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Соединенные Штаты хотели бы прекратить продление лицензий на поставки российской нефти. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США.

"<...> Это зависит от обстоятельств на тот момент. Мы хотели бы прекратить их как можно скорее", – приводит слова Рубио РИА Новости.

Он подчеркнул, что в конечном счете решение по данному вопросу принимает Минфин.

Американское министерство подтвердило продление временной генеральной лицензии, разрешающей операции по поставкам загруженной на суда российской нефти, 18 мая. Она будет действовать еще 30 дней.

Глава ведомства Скотт Бессент пояснил, что это позволит наиболее уязвимым странам иметь доступ к нефти, которая в настоящее время "застряла в море". Также продление обеспечит дополнительную гибкость, а с нуждающимися странами будут прорабатываться отдельные лицензии.