Конкурс "Интервидение-2026" пройдет в Саудовской Аравии

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Международный музыкальный конкурс "Интервидение" в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Панкина.

"Сейчас организационные моменты отрабатываются", – сказал он на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Представитель МИД указал, что сроки проведения музыкального конкурса еще уточняются.

"Интервидение" впервые прошло в России в 2025 году. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук.

Народная артистка Лариса Долина предположила, что представить Россию на конкурсе "Интервидение-2026" могут музыканты Александра Воробьева, Дима Билан и Сергей Лазарев.

Общественный деятель Вадим Манукян заявлял, что потенциальными кандидатами на участие в конкурсе являются певцы Александр Панайотов, Татьяна Буланова и Ваня Дмитриенко. Общественник говорил, что для потенциального участника важны широкий музыкальный репертуар, популярность и безупречная репутация.

