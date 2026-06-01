Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 13:44

Культура

Долина назвала Воробьеву и Лазарева возможными участниками "Интервидения" от России

Фото: ТАСС/Петр Ковалев; Сергей Булкин

Музыканты Александра Воробьева, Дима Билан и Сергей Лазарев могут представить Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась народная артистка РФ Лариса Долина.

"Есть Александра Воробьева – там все сложилось: великолепный голос, прекрасный репертуар, красивая, высокая. Все как-то вот так. У нас есть талантливые девочки и мальчики", – подчеркнула певица.

Также артистка отметила, что, если возраст не имеет значения, страну могли бы представить и уже известные исполнители.

Блогер и общественный деятель Вадим Манукян ранее назвал потенциальными претендентами на участие в конкурсе певцов Александра Панайотова, Ваню Дмитриенко и Татьяну Буланову.

"Интервидение" впервые прошло в России в 2025 году. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук.

РФ представлял Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.), который попросил жюри не оценивать его выступление. Также в финале выступили артисты из КНР, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Египта, Бразилии, Венесуэлы и других стран.

В 2026 году конкурс планируется провести в Саудовской Аравии, которая официально сообщила о готовности принять у себя соревнование.

Читайте также


культура

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика