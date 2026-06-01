Долина назвала Воробьеву и Лазарева возможными участниками "Интервидения" от России

Музыканты Александра Воробьева, Дима Билан и Сергей Лазарев могут представить Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Таким мнением в беседе с ТАСС поделилась народная артистка РФ Лариса Долина.

"Есть Александра Воробьева – там все сложилось: великолепный голос, прекрасный репертуар, красивая, высокая. Все как-то вот так. У нас есть талантливые девочки и мальчики", – подчеркнула певица.

Также артистка отметила, что, если возраст не имеет значения, страну могли бы представить и уже известные исполнители.

Блогер и общественный деятель Вадим Манукян ранее назвал потенциальными претендентами на участие в конкурсе певцов Александра Панайотова, Ваню Дмитриенко и Татьяну Буланову.

"Интервидение" впервые прошло в России в 2025 году. Победителем стал представитель Вьетнама Дык Фук.

РФ представлял Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.), который попросил жюри не оценивать его выступление. Также в финале выступили артисты из КНР, Белоруссии, Казахстана, Сербии, Египта, Бразилии, Венесуэлы и других стран.

В 2026 году конкурс планируется провести в Саудовской Аравии, которая официально сообщила о готовности принять у себя соревнование.