Телеведущий Гордон оштрафован за нарушение правил хранения оружия

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Телеведущий Александр Гордон оштрафован за нарушение правил хранения оружия. Соответствующая информация появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей столицы, передает News.ru.

Отмечается, что из-за неправильного хранения оружие было утрачено.

Дело рассматривалось мировым судьей 15 мая, однако сам телеведущий на заседание не прибыл. В итоге суд обязал Гордона выплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Ранее народного артиста России Филиппа Киркорова оштрафовали за курение в здании аэропорта Барнаула. Инцидент произошел 29 марта.

Киркоров прилетел на Алтай, чтобы провести концерт. Курящего в здании аэропорта артиста заснял местный житель. Как рассказала представитель певца Екатерина Успенская, певец сам связался со службами авиагавани для оплаты штрафа.

