Мужчина взял в заложники несколько человек в банке в США

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Неизвестный мужчина забаррикадировался в банке Chase в городе Бейкерсфилд американского штата Калифорния, удерживая в заложниках несколько человек. Об этом сообщает ABC News.

Полицейские уже оцепили здание. Злоумышленник отпустил одного из заложников, общее число удерживаемых в банке людей остается неизвестным.

Правоохранители считают, что у мужчины при себе может быть взрывное устройство. На место происшествия также направлены сотрудники ФБР.

Ранее в немецком Дортмунде неизвестный забаррикадировался в доме, взяв в заложники двух детей, после устроенного им погрома в одном из местных ресторанов.

Мужчина избил дубинкой нескольких посетителей ресторана, а также распылил перцовый баллончик. Когда к заведению подъехали полицейские, злоумышленник скрылся на автомобиле.