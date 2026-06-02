Тело одной из 11 пропавших в США ученых нашли в лесах Нью-Мексико

Фото: depositphotos/Stringer_Image​

Тело одной из 11 пропавших в США ученых нашли в лесу штата Нью-Мексико. Об этом говорится в заявлении местной полиции в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

По данным правоохранителей, турист обнаружил человеческие останки в Карсонском национальном лесу. Погибшей оказалась пропавшая 26 июня 2025 года Мелисса Касиас.

Характер и причины смерти женщины пока не установлены. В день своего исчезновения она не пришла на работу и не вернулась домой, навестив дочь на ее работе. При этом женщина оставила кошелек, документы и сотовый телефон.

Касиас работала в Лос-Аламосской национальной лаборатории, где проводятся исследования в ядерной сфере. Там же работал еще один из пропавших ученых Энтони Чавес.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в обстоятельствах исчезновения и гибели американских ученых. Хронология ведется с 2022 года. Подавляющее большинство пропавших занимались исследованиями в области ядерной физики и космоса, некоторые имели отношение к изучению НЛО.