22 мая, 17:13

Пентагон опубликовал новый массив данных об НЛО

Фото: 123RF/icholakov 1

Пентагон обнародовал новый массив данных о неопознанных летающих объектах (НЛО). Соответствующие видеозаписи и различные документы опубликованы на сайте американского военного министерства.

В числе размещенных сведений есть видеозапись, на которой запечатлен неидентифицированный летающий объект над Ираком, от 1 мая 2022 года. В пояснении отмечается, что на пленке мог оказаться истребитель Су-27 или Су-35.

Министерство войны США рассекретило первую часть материалов об НЛО и аномальных явлениях 8 мая. Сделать это удалось благодаря координации между десятками ведомств.

Всего были обработаны десятки миллионов записей, которые затрагивают период в несколько десятилетий. После публикации данных сайт посетили более 1 миллиарда раз.

При этом ранее стало известно, что в США разыскивают отставного генерала ВВС Уильяма Нила Маккасланда по подозрению в сокрытии данных об НЛО. Исследователи считают, что он мог участвовать в изучении инопланетного аппарата, якобы разбившегося в Розуэлле в 1947 году.

