Ученый Григорьев: опубликованные США материалы об НЛО не представляют ценности

Пентагон и ФБР рассекретили документы об НЛО: в них описаны "летающие тарелки", существа в скафандрах и материалы неизвестного происхождения. О наличии внеземной жизни заявили и власти Украины. Что скрывается за публикациями и стоит ли ждать сенсаций – в материале Москвы 24.

Сотни документов

Первую часть засекреченных материалов о неопознанных летающих объектах и аномальных явлениях министерство войны США опубликовало 8 мая. Для этого были обработаны миллионы записей за несколько десятилетий, часть из которых сохранилась только в бумажном виде. Министр войны США Пит Хегсет отметил, что эти материалы долгое время провоцировали домыслы, но теперь американцы могут увидеть их своими глазами.

Вслед за министерством документы опубликовало Федеральное бюро расследований (ФБР): в сводках описываются металлические объекты, способные бесшумно зависать в воздухе, развивать высокие скорости и влиять на работу электромагнитного оборудования. Плюс упоминаются обломки "летающих тарелок" и материалы неизвестного происхождения, включая структуры с микроскопическими сферами.

Отдельное внимание уделено свидетельствам очевидцев, наблюдавших "экипажи" этих объектов: якобы это существа ростом около 1,1–1,2 метра, которые были одеты в костюмы, напоминающие скафандры, и шлемы. Всего опубликованы сотни документов, фотографий и видео, включая военные отчеты, стенограммы миссий NASA и инфракрасные изображения.

Тем временем советник министра обороны Украины по военным технологиям и БПЛА Сергей Бескрестнов заявил в соцсетях, что в стране с советских времен действует целая государственная структура, которая занята слежкой за НЛО.



(После начала украинского конфликта. – Прим. ред.) исследование НЛО в нашем пространстве стало больше военной задачей, чем гражданской. В ВСУ даже появился специальный объемный документ на эту тему, согласованный главкомом.

Сергей Бескрестнов советник министра обороны Украины по военным технологиям и БПЛА Мне написали <…> представители государственной структуры, занимающейся этими вопросами.

Ранее американский астронавт Брайан Бинни рассказал в документальном фильме о контакте с НЛО. По его словам, встреча произошла в спальне его дома в Калифорнии в 2003 году: ранним утром он увидел два ярких огонька, которые подлетели к окну и направились к его телу, но "не нашли ничего интересного". Авторы фильма призвали серьезно отнестись к рассказу, учитывая безупречную репутацию астронавта.

"Ничего принципиально нового"

Исследователь проявлений внеземного контакта Юрий Григорьев рассказал Москве 24, что в Советском Союзе теме НЛО уделяли серьезное внимание.

"Еще в конце 1970-х годов организовали проект "Сетка" по линии Министерства обороны и Российской академии наук. Потом была создана уфологическая академия, но через некоторое время тема ушла на второй план, стала общественной, а не государственной. Сейчас ее поддерживают энтузиасты", – сказал он.





Юрий Григорьев исследователь проявлений внеземного контакта В США она никогда не уходила в подполье, но говорили, что якобы несерьезна. Теперь же Америка решила раскрыть информацию. Такие действия, скорее, политический шаг для Трампа: он показывает, что везде первый, и хочет сказать, что США – тоже первые, кто подтвердил внеземной контакт.

Однако, по мнению ученого, опубликованные материалы ценности не представляют и являются обычными протоколами наблюдений.

"Точно такие же есть и в российском интернете – с рисунками и записями, которые продолжают собирать энтузиасты. Единственное отличие – об этом сказал американский президент", – добавил эксперт.

В свою очередь, политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов напомнил, что Трампу свойственно делать громкие заявления.

"Он позиционирует себя как последовательный борец с "глубинным государством" и обещает рассекречивать различные досье и материалы, которые раньше скрывались от общественности. Мы неоднократно были свидетелями такого хайпа: к публикациям привлекалось общественное внимание, но потом все кончалось одинаково – ничего принципиально нового или революционного в документах не было", – отметил эксперт в беседе с Москвой 24.

В качестве примера политолог привел ситуацию, когда Трамп распоряжался опубликовать материалы об убийстве президента Кеннеди. По словам Кортунова, записи могут стать предметом работы историков, поскольку некоторые детали выглядят более наглядно, но "никаких сенсаций о том, кто убил его, не было".





Андрей Кортунов политолог, научный руководитель Российского совета по международным делам Скорее всего, с НЛО, пришельцами и их деятельностью окажется примерно то же самое. Будут опубликованы какие-то новые файлы, которые представят определенный интерес для экспертов, но едва ли все убедятся, что пришельцы действительно прилетали, контактировали с американским руководством или что НЛО сбивали силы ПВО.

Эксперт предположил, что украинская сторона тоже попыталась присоединиться к американскому тренду, однако прилив общественного внимания будет не очень продолжительным.

"Для кого-то это повод напомнить о себе, для кого-то – хайпануть или отвлечь внимание от других проблем. Стало ли это прорывом для изучения внеземной жизни? Трудно на это рассчитывать. Разве что произойдет чудо и действительно что-то обнаружится, но это маловероятно", – подчеркнул политолог.

Кортунов предположил, что такой ход сделан Трампом исключительно для привлечения внимания. Не исключено, что он считает это действительно важным и демонстрирует свою открытость, в отличие от других президентов, которые эти материалы засекречивали. Для его личного имиджа это может иметь смысл, однако вряд ли это радикально изменит отношение американцев к действующему лидеру страны, заключил политолог.

