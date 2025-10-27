NYP: тысячи аномальных подводных объектов зафиксированы вдоль побережья США

Фото: depositphotos/ddmitr

Приложение Enigma, которое считается крупнейшей в мире "базой данных наблюдений за НЛО", обнаружило тысячи аномальных подводных объектов у берегов США, передает телеканал "360" со ссылкой на The New York Post.

По данным создателей приложения, с конца 2022 года сервис получил данные о 30 тысячах аномальных явлений. Среди них – сообщения о загадочных объектах, которые появляются из морских глубин или исчезают под водой "без единого всплеска".

При этом, по информации СМИ, высокопоставленные чиновники предупредили, что данные явления могут представлять опасность для национальной безопасности страны.

Кроме того, стало известно о 9 тысячах загадочных явлений, которые были замечены в 19 километрах от побережья США. Примерно 150 очевидцев заявляли, что видели объекты, парящие над поверхностью воды.

В приложении также представлены карты с отмеченными местами наблюдения необычных объектов. На них видны скопления оранжевых точек, которые движутся вверх и вниз вдоль восточного и западного побережья США.

Ранее появилась информация, что на поле в Техасе сел странный объект на парашюте. Американка заметила его во время по полета. По ее словам, объект был серебристого цвета, на нем виднелась аббревиатура NASA. Женщина обратилась в офис шерифа, после чего аппарат забрали.

