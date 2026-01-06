Роспотребнадзор приостановил ввоз детских сухих смесей Nestle

Фото: 123RF.com/gopixa

Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию России детских сухих смесей Nestle из-за возможного наличия токсина цереулида. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство уточнило, что меры касаются сухих быстрорастворимых молочных, кисломолочных и безлактозных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками Nan 1 Optipro, Nan 2 Optipro, Nan Supreme, Nan Experpro, Nan безлактозный, PreNan, Nestogen комфорт, "Алфаре амино" с датами производства с 15 апреля по 27 ноября 2025 года.



По данным Роспотребнадзора, в сырье был найден токсин. Симптомами после его попадания в организм могут быть рвота или диарея.

Ранее стало известно, что Роскачество проверит образцы быстрорастворимой лапши, которые представлены в российских магазинах. Также специалистами будут исследованы продукция легкой промышленности, в том числе обувь, одежда и спортивное питание.

Как пояснил глава Роскачества Максим Протасов, на рынке сохраняются производители, продолжающие изготавливать фальсификат.

