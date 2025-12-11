Форма поиска по сайту

11 декабря, 08:36

Общество

Роскачество проведет проверку быстрорастворимой лапши

Фото: depositphotos/TpaBMa2

Роскачество проверит образцы быстрорастворимой лапши, которые представлены в российских магазинах, в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу организации Максима Протасова.

"Во-первых, мы будем исследовать быстрорастворимую лапшу. Очень часто такие запросы поступают от молодежи, от студенчества. Поэтому выходим на широкое исследование этой категории", – отметил он.

По словам Протасова, Роскачество также исследует продукцию легкой промышленности, в том числе обувь и одежду, и спортивное питание. В 2026 году ведомство оценит качество гейнеров, которые представляют из себя спортивные добавки для набора массы тела.

"Ну и, наверное, четвертое. Это тот фокус, который у нас останется до момента, пока данная категория полностью не обелится, а мы считаем, что она обелилась уже на 70–75%. Это категория меда", – сказал глава Роскачества.

Он пояснил, что на рынке сохраняются производители, продолжающие изготавливать фальсификат.

Ранее Роскачество выявило в одной из популярных игрушек Labubu превышение содержания токсичного диоктилфталата – вещества, которое может негативно влиять на здоровье при длительном контакте. Всего было проверено 13 образцов, включая 1 оригинальный. Их анализировали по 53 показателям безопасности и качества.

"Московский патруль": Роскачество выявило фальсификаты на рыке оливкового масла

