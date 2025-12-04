Форма поиска по сайту

04 декабря, 11:57

Общество

Роскачество выявило превышение токсичного вещества в игрушке Labubu

Фото: lafufu.art

Роскачество выявило в одной из популярных игрушек Labubu превышение содержания токсичного диоктилфталата – вещества, которое может негативно влиять на здоровье при длительном контакте. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Всего было проверено 13 образцов, включая 1 оригинальный. Их анализировали по 53 показателям безопасности и качества.

"Стоит отметить, что Labubu, по своей сути, являются брелоками (а не детскими игрушками) и предназначены для возраста 15 плюс, однако зачастую их покупают именно детям", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в Роскачестве подчеркнули, что ни одна из исследованных игрушек, включая оригинальную, не имела сертификата соответствия требованиям безопасности для детских товаров. Это объясняется тем, что они продаются как сувениры и аксессуары, что позволяет избегать строгого контроля.

Помимо токсичного вещества, в ряде образцов выявили дефекты качества – обрыв швов и торчащие нитки. Это коснулось даже оригинального изделия. На маркировке 5 игрушек отсутствовала информация о производителе, изготовителе и импортере.

При этом все образцы успешно прошли тесты на устойчивость окраски и не имели нарушений по интенсивности запаха, резюмировали в Роскачестве.

Ранее сообщалось, что экопосуда из бамбука и других биоматериалов выделяет в пищу вредные химические соединения. После проверки образцов такой посуды ученые выяснили, что почти треть из них содержала меламин, который при нагревании или контакте с кислотой может мигрировать в пищу.

