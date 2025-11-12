Food Control: экопосудa из бамбука выделяет опасные вещества в продукты

Фото: 123RF.com/paylessimages

Экологичная посуда из бамбука и других биоматериалов может выделять в пищу вредные химические соединения. Об этом сообщается в работе исследователей Пражского университета химических технологий, опубликованной в журнале Food Control.

Ученые проверили 33 образца посуды, которую часто рекламируют как безопасную замену пластику. В перечень вошли чашки, миски и детские наборы, купленные в Китае, Великобритании и Чехии. Почти треть из них содержала меламин – при нагревании или контакте с кислотой этот элемент может мигрировать в пищу.

Руководитель исследования, профессор Яна Гайслова подчеркнула, что маркировка о "натуральном продукте" может вводить в заблуждение. Большинство таких предметов содержат пластик на основе меламиноформальдегидной смолы с добавлением бамбуковой пудры.

"Такое сочетание ускоряет разрушение полимера и увеличивает выделение меламина, особенно в горячие или кислые напитки", – объяснила ученый.

В 6 из 33 образцов концентрация меламина превысила норму. Вещество мигрировало даже в обычные напитки – горячий чай с лимоном или апельсиновый сок. Кроме того, ученые нашли в посуде остатки пестицидов из зерновых, а также следы дезинфицирующих средств в бамбуковых изделиях.

Исследователи подчеркнули, что в Евросоюзе запрещено использовать бамбук в пластиковой посуде еще с 2021 года, но некоторые такие товары все еще свободно продаются и часто помечаются как "биоразлагаемые" или "100% бамбук".

Ранее стало известно, что токсичные "вечные химикаты", которые относятся к группе PFAS, найдены в крови 24 чиновников Евросоюза, включая комиссара по окружающей среде ЕС Джессику Росвалл и министра окружающей среды Дании Магнуса Хойнике.

У половины чиновников, принявших участие в исследовании, уровень "вечных химикатов" достиг потенциально опасного для здоровья уровня.

