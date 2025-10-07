ChemSec: в крови 24 чиновников ЕС обнаружили токсичные "вечные химикаты"

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Токсичные "вечные химикаты", которые относятся к группе PFAS, найдены в крови 24 чиновников Евросоюза, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование шведской некоммерческой организации ChemSec.

PFAS были обнаружены у 24 высокопоставленных политиков ЕС, включая комиссара по окружающей среде Евросоюза Джессику Росвалл и министра окружающей среды Дании Магнуса Хойнике. У половины чиновников, принявших участие в исследовании, уровень "вечных химикатов" достиг потенциально опасного для здоровья уровня.

Исполнительный директор компании Анне-Софи Беккар отметила, что результаты подтверждают то, что PFAS "не щадит никого" и "регулирование работает".

Авторы исследования также указали на широкую степень распространения "вечных химикатов" и выразили надежду на то, что инициатива побудит лидеров ЕС принять меры по разрешению кризиса, который связан с загрязнением химикатами. По их данным, устранение последствий может обойтись Евросоюзу в 2 триллиона евро в течение следующих 20 лет.

Ранее стало известно, что ученые выявляют все более высокие концентрации рифторуксусной кислоты (TFA) в осадках. Это "вечный химикат", который не разрушается естественным образом, накапливается в воде, почве и живых организмах. Следы TFA фиксируют в том числе в крови людей.

Результаты экспериментов на животных показывают, что нанести вред могут дозы, в сотни тысяч раз превышающие те, что находят в воде и продуктах. Однако новые исследования указывают, что TFA может потенциально влиять на репродуктивное здоровье и экосистему.

