Орешкин заявил, что домашние задания стали бессмысленными из-за ИИ

Фото: ТАСС/"Бизнес Online"/Алексей Белкин

Домашние задания потеряли практически полный смысл, так как дети активно используют искусственный интеллект (ИИ) для их решения. Об этом заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин на открытии Январских экспертных диалогов.

"Любую задачу можно сфотографировать телефоном и за несколько секунд получить полностью расписанный ответ, который достаточно переписать в тетрадку и сдать", – цитирует его РИА Новости.

Орешкин уверен, что образование ждут очень серьезные изменения из-за развития ИИ. Но последнее не только приносит негативное влияние, но и дает большие возможности.

Если правильно внедрить искусственный интеллект в процесс обучения, сделав его помощником учеников и учителей, можно добиться лидирующих позиций в качестве образования и сделать очень мощный рывок вперед, уверен замглавы администрации президента.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что ИИ уже помогает московским школьникам в изучении физики и информатики. Например, в текущем учебном году в "МЭШ" были расширены возможности сервиса "Цифровой учитель".

Сервис позволяет проанализировать знания ребят, выявить сложные для них темы, а также предоставить список упражнений для решения возникающих трудностей. С сентября ИИ-сервисом по новым предметам воспользовались больше 90 тысяч учеников 7–9-х классов, родителей и педагогов.

