Гутерриш предупредил об угрозе "неминуемого финансового коллапса" ООН

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Организация Объединенных Наций (ООН) находится под угрозой "неминуемого финансового коллапса", сообщает Reuters со ссылкой на письмо генсека Антониу Гутерриша странам – участницам всемирной организации.

По его словам, это происходит из-за решения некоторых стран не уплачивать взносы, а также из-за бюджетного правила, вынуждающего возвращать неизрасходованные средства.

При этом конкретные государства в письме не указываются. По оценкам Гутерриша, деньги у организации могут закончиться к июлю 2026 года.

"В ближайшем будущем ситуация будет ухудшаться", – отметил генсек ООН.

Всем государствам-участникам нужно либо своевременно выполнить свои обязательства в полной мере, либо пересмотреть финансовые правила.

По данным СМИ, ООН столкнулась с кризисом на фоне того, что США резко сократили добровольное финансирование агентств организации и отказались выплачивать обязательные взносы в регулярный бюджет и бюджет миротворческих операций.

Только за 2025 год объем финансирования со стороны Вашингтона сократился до 3,3 миллиарда долларов, что составляет 14,8% от общего объема финансирования организации. При этом в 2024 году США направляли в ООН 14,1 миллиарда долларов, а в 2022 году – 17,2 миллиарда.

Ранее гендиректор МАГАТЭ и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси указывал, что всемирная организация должна вернуть свою роль в урегулировании большинства мировых конфликтов. Он отмечал, что она не участвует в решении большинства конфликтов: от Судана до Таиланда и Камбоджи.

Также он призвал вспомнить, зачем и для чего создавалась ООН. За прошедшие годы произошла эволюция международной повестки, но в это же время в мире усилились фрагментация, напряженность, геополитические противоречия, которые ранее были не столь явными.

