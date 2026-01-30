Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 19:03

Политика

Гутерриш предупредил об угрозе "неминуемого финансового коллапса" ООН

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Организация Объединенных Наций (ООН) находится под угрозой "неминуемого финансового коллапса", сообщает Reuters со ссылкой на письмо генсека Антониу Гутерриша странам – участницам всемирной организации.

По его словам, это происходит из-за решения некоторых стран не уплачивать взносы, а также из-за бюджетного правила, вынуждающего возвращать неизрасходованные средства.

При этом конкретные государства в письме не указываются. По оценкам Гутерриша, деньги у организации могут закончиться к июлю 2026 года.

"В ближайшем будущем ситуация будет ухудшаться", – отметил генсек ООН.

Всем государствам-участникам нужно либо своевременно выполнить свои обязательства в полной мере, либо пересмотреть финансовые правила.

По данным СМИ, ООН столкнулась с кризисом на фоне того, что США резко сократили добровольное финансирование агентств организации и отказались выплачивать обязательные взносы в регулярный бюджет и бюджет миротворческих операций.

Только за 2025 год объем финансирования со стороны Вашингтона сократился до 3,3 миллиарда долларов, что составляет 14,8% от общего объема финансирования организации. При этом в 2024 году США направляли в ООН 14,1 миллиарда долларов, а в 2022 году – 17,2 миллиарда.

Ранее гендиректор МАГАТЭ и кандидат на пост генсека ООН Рафаэль Гросси указывал, что всемирная организация должна вернуть свою роль в урегулировании большинства мировых конфликтов. Он отмечал, что она не участвует в решении большинства конфликтов: от Судана до Таиланда и Камбоджи.

Также он призвал вспомнить, зачем и для чего создавалась ООН. За прошедшие годы произошла эволюция международной повестки, но в это же время в мире усилились фрагментация, напряженность, геополитические противоречия, которые ранее были не столь явными.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика