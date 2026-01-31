В Госдуме назвали нелюдями удерживающих в Сумах жителей Курской области

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко назвала зверями и нелюдями тех, кто удерживает в Сумах жителей курского приграничья. Свое мнение она высказала в беседе с ТАСС.

Ранее на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что Киев вывез 12 мирных жителей из Курской области и держит их в плену в Сумах, требуя в обмен освободить украинских военных преступников.

"Только звери и нелюди могут играть человеческими судьбами и жизнями. <...> Обычные мирные граждане, которые жили, создавали семьи, воспитывали детей, обрабатывали землю, занимались своим делом, теперь в настоящем вражеском плену. Сердце разрывается от боли, когда читаешь новости про то, что их продолжают удерживать на Украине", – сказала парламентарий.

Харченко выразила убежденность, что совместными усилиями Россия сможет вернуть курян из украинского плена.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости возобновления обмена пленными с Украиной. Она уточнила, что Москва уже передала Киеву списки украинских военнослужащих, готовых к обмену.

При этом омбудсмен подчеркнула, что сроки возможных обменов и количество пленных еще не обсуждались. По ее словам, это "настолько сложная тема", что до последнего могут быть нюансы, которые приведут к срыву процесса или изменят его направление.