Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 января, 09:11

Политика

В Госдуме назвали нелюдями удерживающих в Сумах жителей Курской области

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко назвала зверями и нелюдями тех, кто удерживает в Сумах жителей курского приграничья. Свое мнение она высказала в беседе с ТАСС.

Ранее на брифинге посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что Киев вывез 12 мирных жителей из Курской области и держит их в плену в Сумах, требуя в обмен освободить украинских военных преступников.

"Только звери и нелюди могут играть человеческими судьбами и жизнями. <...> Обычные мирные граждане, которые жили, создавали семьи, воспитывали детей, обрабатывали землю, занимались своим делом, теперь в настоящем вражеском плену. Сердце разрывается от боли, когда читаешь новости про то, что их продолжают удерживать на Украине", – сказала парламентарий.

Харченко выразила убежденность, что совместными усилиями Россия сможет вернуть курян из украинского плена.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости возобновления обмена пленными с Украиной. Она уточнила, что Москва уже передала Киеву списки украинских военнослужащих, готовых к обмену.

При этом омбудсмен подчеркнула, что сроки возможных обменов и количество пленных еще не обсуждались. По ее словам, это "настолько сложная тема", что до последнего могут быть нюансы, которые приведут к срыву процесса или изменят его направление.

Читайте также


политика

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика