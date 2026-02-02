Ряд электричек МЖД задерживаются из-за погодных условий

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Из-за сложных погодных условий задерживается ряд электричек дальних маршрутов на Московской железной дороге, сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

Поезда следуют с незначительным отклонением от графика. В МЖД принесли извинения пассажирам за доставленные неудобства и указали на то, что принимают все меры, необходимые для стабилизации графика.

Кроме того, движение поездов на радиальных направлениях осуществляется по всем путям в штатном режиме.

Ранее поезд "Иволга" в тестовом режиме без пассажиров проехал от Москвы до Калуги. Он успешно прошел более 300 километров в режиме технической обкатки.

Специалистами при этом проверялись время хода между перегонами и станциями, прохождение состава через тоннели, путепроводы и мосты, работа энергетического и тягового оборудования. Максимальная скорость поезда составила 160 километров в час.

