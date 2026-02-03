Посетители ТРЦ "Щелковский" эвакуированы из-за возгорания

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Эвакуация была проведена в ТРЦ "Щелковский" на востоке Москвы после возгорания, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС России.

Всего из здания вывели 300 человек. Выяснилось, что в вентиляционном коробе загорелся утеплитель. В итоге пожарные ликвидировали возгорание, никто не пострадал.

Ранее три человека погибли в результате пожара на базе отдыха в Хакасии. Огонь распространился на площади 72 квадратных метров, а гостевой дом сгорел полностью. Во время разбора завалов огнеборцы обнаружили пострадавшего мужчину 2005 года рождения, а также тела еще 3 мужчин.

Региональная прокуратура по факту случившегося начала проверку исполнения закона о пожарной безопасности и иных документов, в ходе которой будут выявлены все обстоятельства инцидента, а также дана правовая оценка инциденту. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования.

