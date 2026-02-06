Форма поиска по сайту

06 февраля, 21:01

Экономика

РЭЦ организовал экспозицию "Сделано в России" на выставке Gulfood-2026 в Дубае

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

В Дубае завершила свою работу крупнейшая в мире выставка пищевой промышленности Gulfood-2026, в рамках которой Российский экспортный центр (РЭЦ) организовал экспозицию "Сделано в России". Об этом говорится на сайте организации.

Сама выставка Gulfood-2026 проходила с 26 по 30 января и собрала более 5,5 тысячи экспонатов из 195 стран. Уточняется, что российская экспозиция стала рекордной по числу участников и площади – свою продукцию представили почти 140 компаний из 40 регионов страны. Общая площадь выставки превысила 2 тысячи квадратных метров, став в 2 раза больше показателей прошлого года.

Гостям мероприятия были представлены детское питание, рыба и морепродукты, сублимированные ягоды, зерновые и бобовые культуры, кондитерские изделия, протеиновые и веганские продукты, напитки, масла, разные деликатесы и продукция животноводства, в том числе халяльные товары.

В рамках Gulfood-2026 российским экспортерам удалось провести 1 032 деловые встречи с потенциальными партнерами из разных стран, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию, Кувейт, Египет, Индию и Оман, а также государства Северной Африки и Южной Азии.

Совокупный экспортный потенциал по уже достигнутым договоренностям оценивается в 5,5 миллиарда рублей. Кроме того, РЭЦ взял на себя сопровождение участников экспозиции, включая софинансирование затрат на участие в выставке, организацию деловых встреч и продвижение продукции.

"Мы эффективно представили нашу линейку ягод и ягодной продукции, провели десятки встреч и укрепили отношения с существующими партнерами. Поддержка РЭЦ в формате объединенного павильона была неоценима", – заявил соучредитель и управляющий директор компании "Ягоды Карелии" Александр Самохвалов.

Директор по экспорту ООО "Донзерноснаб" Дмитрий Сухов добавил, что всего за неделю мероприятий удалось выстроить прямое общение с партнерами со всего мира. По его словам, такого взаимодействия не дадут никакие онлайн-поиски или переписки.

"Организация была на высшем уровне, мы чувствовали поддержку на каждом этапе и смогли сосредоточиться на работе с клиентами", – отметил Сухов.

Положительно опыт оценил также сооснователь и директор по развитию компании-производителя здорового питания SOJ Алексей Клыгин. Он рассказал, что ряд новых контрактов удалось подписать прямо на выставке.

"Подписали три заказа с торговыми сетями и два заказа с новыми дистрибьюторами, с которыми уже давно находились в диалоге, более 5 месяцев", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что в 2025 году столичные экспортеры приняли участие в крупнейших международных выставках и зарубежных бизнес-миссиях, посетив 22 страны и проведя тысячи встреч с потенциальными партнерами и покупателями. Москва при этом организовала для предпринимателей свыше 60 выездов.

