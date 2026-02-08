Фото: 123RF.com/ronedya

Денацификация Украины соответствует интересам Европы. Об этом заявил депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер.

"Государства – члены ЕС не могут быть заинтересованы во вступлении в Европейский союз страны, в которой существуют сильные неофашистские движения", – приводит слова политика ТАСС.

По его словам, прежде всего Украина должна стать полноценной демократической страной. Картайзер назвал это долгим и сложным процессом.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил об актуальности угрозы неонацизма из-за имеющихся на Украине и в некоторых странах Европы "опасных метастазах".

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал, что для решения украинского конфликта в том числе требуется добиться международного признания новых территориальных реалий, демилитаризации и денацификации Украины.