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Украина не может претендовать на территориальную целостность страны, так как Киев не представляет население юго-восточных регионов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

"Почему-то на Западе, когда вспоминают про Устав ООН, цитируют его строго избирательно, выдергивая, например, только территориальную целостность. При этом игнорируют право народов на самоопределение и обязательство соблюдать "права человека и основные свободы для всех, без различия расы, пола, языка и религии". Это чистой воды манипуляция и проявление двойных стандартов", – высказался глава российского МИД.

Лавров напомнил, что в 1970 году Генассамблея ООН приняла декларацию, по которой принцип территориальной целостности применяется к тем государствам, которые имеют правительства, представляющие весь народ, проживающий на данной территории.

"Любому неангажированному наблюдателю очевидно, что киевский режим, возведший русофобию в ранг государственной политики, не представляет население русскоязычных регионов Украины", – уточнил Лавров.

По его словам, русским людям на Украине дали понять, что они чужаки и граждане второго сорта. В частности, Лавров напомнил, что украинский лидер Владимир Зеленский публично назвал жителей юго-восточной части государства "существами" и призвал их убираться в Россию.

"Можно сказать, что они и последовали совету этого деятеля, проголосовав за возвращение "домой", – подчеркнул министр.

Таким образом, раз Киев не представляет население этих регионов, то и претендовать на то, чтобы к украинскому государству применялся принцип территориальной целостности, не может. При этом в Крыму, Севастополе, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы, где подавляющее большинство участников при высокой явке высказались за воссоединение с Россией. Таким образом было реализовано право на самоопределение.

"Это и есть основание, на котором Россия осуществляет суверенитет над упомянутыми территориями", – объяснил министр.

В это же время в беседе с журналистами Лавров сказал, что Москва остается открытой для решения украинского конфликта путем дипломатии, но речь должна идти о прочном мире, а не о перемирии, которое Киев использует для перегруппировки, мобилизации и укрепления военного потенциала.

"Устойчивое урегулирование невозможно без устранения первопричин конфликта", – сказал глава МИД РФ.

Кроме ликвидации угрозы расширения НАТО к границам России, нужно также добиться соблюдения прав человека на территориях, что остались под контролем Киева, включая право на русский язык, культуру, каноническое православие, СМИ и так далее, подчеркнул министр. Он также отметил, что требуется добиться международного признания новых территориальных реалий, демилитаризации и денацификации Украины, отмены санкций и всех судебных исков против РФ, а также возвращения незаконно арестованных активов государства.

"Украине следует вернуться к истокам своей государственности и следовать духу и букве документов, которые создали ее правовую основу. Напомню, что положение о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе этой страны зафиксировано в Декларации 1990 года о ее государственном суверенитете", – резюмировал Лавров.

В это же время Вооруженные силы России продолжают активные действия в зоне СВО на Украине. По данным оборонного ведомства РФ, подразделения группировки войск "Север" продвинулись вглубь обороны украинских войск и освободили село Бессаловка в Сумской области. Также военные группировки войск "Центр" освободили село Дачное в Днепропетровской области.

