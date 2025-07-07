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07 июля, 12:06

Политика

ВС РФ освободили села Бессаловка и Дачное в Сумской и Днепропетровской областях

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ освободили села Бессаловка и Дачное в Сумской и Днепропетровской областях, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Взять под контроль населенный пункт Бессаловка удалось благодаря работе подразделениям группировки войск "Север", бойцы которых продолжили двигаться в глубину обороны украинской армии.

Тем временем село Дачное военнослужащие группировки "Центр" освободили в результате своих активных и решительных действий.

Ранее бойцам подразделений группировок войск "Запад" и "Восток" удалось взять под контроль населенные пункты Соболевка в Харьковской области и Поддубное в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Ольговское, Малиновка Запорожской области, Воскресенка, Новополь и Карла Маркса ДНР.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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