Фото: министерство обороны РФ

Российские войска установили контроль над населенным пунктом Червоная Зирка в Донецкой Народной Республике (ДНР), следует из заявления пресс-службы Минобороны РФ.

Успешную операцию по освобождению провели военнослужащие, входящие в подразделения группировки войск "Восток", подчеркнули в оборонном ведомстве.

Вместе с тем в сводке Минобороны рассказали о результатах работы оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии ВС РФ за прошедшие сутки. В частности, в ходе боевых действий были поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Удары были нанесены по складам боеприпасов и материальных средств, цехам производства и сборки ударных беспилотников большой дальности, а также по месту хранения безэкипажных катеров противника.

Ранее в ДНР было отбито село Шевченко. Оно стало еще одной ключевой точкой на направлении к границам Днепропетровской области. Штурмовые группы смогли прорвать оборону противника, в результате чего взяли населенный пункт под контроль.

Тем временем на границах Курской и Сумской областей подразделения группировки "Север" улучшили свои позиции. В настоящий момент бои идут в районах населенных пунктов Новая Сечь, Соляники, Храповщина, Варачино, Юнаковка и Садки.