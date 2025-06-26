Медведев заявил, что ВС РФ не позволят ВСУ вновь появиться в Курской области

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российские военные не дадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) поводов вновь появиться в Курской области. Задача России – создать буферную зону, которая не позволит впредь допускать таких ситуаций, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

В ходе проведения личного приема граждан к политику обратились жители Курской области и попросили оказать содействие в восстановлении освобожденных территорий региона, чтобы они могли вернуться в свои дома. Медведев заверил, что партия развернет масштабную гуманитарную миссию по восстановлению приграничных районов.

"Обязательно мы это все сделаем, а я потом еще приеду, посмотрю, как это все проходит", – цитирует Медведева РИА Новости.

Зампред Совбеза отметил, что случившееся в регионе он воспринимает как личную трагедию, поскольку у него там корни, в том числе по отцовской линии. По его словам, периодически противник пытается совершать бессмысленные заходы на территорию региона, однако все они все будут пресекаться "максимально жестко".

Украинские формирования вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Полностью российские военные освободили регион 26 апреля 2025-го.

В результате вторжения ВСУ потеряли 76 тысяч солдат, отметил Владимир Путин и назвал эти данные катастрофой для Украины. Кроме того, он указал на потерю Киевом боеготовности. По его информации, украинская армия укомплектована лишь на 47%.