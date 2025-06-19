Путин указал, что немецкие танки были в Курской области

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Владимир Путин заявил, что немецкие танки были в Курской области – на территории, которую ФРГ признает частью России. Об этом президент сообщил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Даже не на Украине, а в Курске немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия не подвергает сомнению как российская. Считает ее российской", – сказал Путин.

Он также подчеркнул, что ракетные комплексы Taurus, которые власти ФРГ рассматривают для поставки Киеву, невозможно применять без космической разведки и немецких офицеров, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут использовать их самостоятельно.

"Что это значит? Что военнослужащие Бундесвера будут наносить удары по российской территории немецким оружием", – указал Путин.

В июне министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл в Киев с необъявленным визитом. Он обсудил с руководством Украины возможность поставок новой военной помощи. Также министр подчеркнул, что Берлин сделает все, чтобы Киев смог защититься и находиться в позиции, когда Москва была бы готова к серьезным переговорам.

Россия будет рассматривать любые варианты ответа при ударе Taurus по своей территории, заявил ранее постпред России при ООН Василий Небензя. Дипломат отметил, что Германия в случае пособничества в поставке ракет Украине окажется "еще глубже" вовлечена в войну с Россией.