Путин сообщил, что открыт к контактам с канцлером ФРГ Мерцем

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Российская сторона не отказывалась от контактов с Германий и готова к взаимодействию с текущим канцлером Фридрихом Мерцем. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Путина, примерно два года назад подобные контакты с европейскими лидерами носили регулярный характер.

"В какой-то момент, когда наши европейские партнеры задумали нанести нам поражение стратегического характера на поле боя, они сами прекратили эти контакты. Они прекратили, пожалуйста, пускай они возобновляют. Мы открыты", – подчеркнул президент России.

Вместе с тем размышления ФРГ о возможных поставках ракет Taurus Украине вызывают большие вопросы, указал Путин. В связи с этим Германия вряд ли сможет выполнить роль посредника по Украине лучше, чем США, так как "посредник должен быть нейтральным", отметил российский лидер.

На сегодняшний день Москва рассматривает Берлин как сторону, поддерживающую Киев, а в некоторых случаях – как соучастника боевых действий. При этом поставка немецких ракет Украине не повлияет на ход спецоперации, добавил Путин.

Россия ответит жестко, асимметрично и чувствительно в случае потенциальных поставок Taurus, заявлял ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

По информации СМИ, Мерц, скрывая данные о передаче Украине оружия, пытается добиться уступок от России. Журналисты считают, что канцлер ФРГ использует тактику "стратегической двусмысленности", с помощью которой хочет подтолкнуть Россию к уступкам, так как Москва не сможет четко представить возможности Киева.