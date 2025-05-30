Небензя заявил, что РФ будет рассматривать любые варианты ответа при ударе Taurus

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Россия будет рассматривать любые варианты ответа при ударе Taurus по своей территории. Об этом в ходе заседания СБ ООН заявил постпред России Василий Небензя.

Политик отметил, что Германия в случае пособничества в поставке ракет Украине окажется "еще глубже" вовлечена в войну с РФ.

"Отверточная сборка Taurus, как и безэкипажных британских катеров, не делает их украинскими", – цитирует его РИА Новости.

Как добавил Небензя, действия ФРГ являются частью "кампании по саботажу мирного процесса" со стороны Европы и попыткой спровоцировать Россию на ответные действия, которые можно было бы представить администрации США как свидетельство якобы неготовности Москвы к переговорам.

В свою очередь, Украина с помощью атак БПЛА по мирным объектам на территории России пытается улучшить свою переговорную позицию. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на военного эксперта Владислава Шурыгина.

"Что касается самих переговоров, то я вообще не вижу сейчас какой-то особой перспективы, потому что всем очевидно, что Украина изо всех сил ищет повод переговоры сорвать", – заключил эксперт.

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее сообщил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США сняли ограничения по дальности вооружений с военных поставок Украине. После этого у страны появилась возможность наносить удары по военным позициям на территории России.

Как позже добавил Мерц, соответствующая инициатива была одобрена указанными странами еще несколькими месяцами ранее.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эскалацией решение европейских стран снять ограничения. Он указал, что такое решение противоречит попыткам урегулировать украинский конфликт.

Тем не менее Россия готовится ко второму раунду переговоров с Украиной. Ожидается, что он пройдет в Стамбуле 2 июня.

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским во время встречи представит Украине меморандум по всем аспектам преодоления первопричин кризиса, а также даст необходимые пояснения.

Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на то, что украинский лидер Владимир Зеленский пока не ответил, приедет ли его делегация на второй раунд переговоров в Стамбул.

Между тем встречу также планируют посетить советники по безопасности от Франции, Германии и Великобритании. Спецпосланник президента США Кит Келлог уточнил, что именно они помогли сформировать основные положения для Украины.