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Своими новыми требованиями о помощи у Запада украинский президент Владимир Зеленский продемонстрировал свою несерьезность к призывам США урегулировать конфликт на Украине, сообщает Responsible Statecraft.

Агентство Bloomberg ранее писало, что Зеленский снова обратился к западным странам с просьбой предоставить финансовую помощь в размере нескольких миллиардов долларов на оружие. Просьбу он обосновал тем, что средства помогут активизировать производство военной продукции на Украине.

"Этот недавний запрос денег – ясный сигнал того, что Зеленский несерьезно подходит к требованиям США <...> и желает продолжать боевые действия, напрямую опираясь на европейские средства", – говорится в публикации RS.

Автор материала выразил мнение, что действия главы Украины являются не чем иным, как попыткой избежать потери власти и снизить усиление угроз для своей жизни.

В конце мая Великобритания, Франция, США и ФРГ сняли ограничения по дальности вооружений с военных поставок Украине. После этого у страны появилась возможность наносить удары по военным позициям на территории России.

Как указывал канцлер Германии Фридрих Мерц, соответствующая инициатива была одобрена указанными странами еще несколькими месяцами ранее.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал такое решение опасным. Он отметил, что это идет вразрез с устремлениями России на урегулирование конфликта и на усилия, которые делаются в рамках переговоров.

