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Великобритания, Франция, США и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу WDR.

"Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", – сказал политик.

Он также сообщил о необходимости обеспечить Киев данным оружием.

Продолжение западных поставок оружия Украине отдаляет перспективы урегулирования конфликта, сказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. С ее слов, подобные действия приведут к эскалации.

В свою очередь, глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Запад остановить идущие в Киев эшелоны с оружием. Он отметил важность реального желания мира в вопросе урегулирования конфликта. Позицию западных стран он назвал популистской.