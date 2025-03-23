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Украина передала в адрес Эстонии список военной продукции на сумму в 100 миллионов евро, которую Киев рассчитывает получить от Таллина. Об этом пишет ERR, ссылаясь на эстонское Минобороны.

В оборонном ведомстве республики уточнили, что указанная военная продукция будет срочно заказана у оборонных компаний Эстонии. Речь идет как о воздушных, так и о наземных беспилотниках, водном транспорте, медицинском оборудовании.

Ранее Нидерланды также приняли решение выделить 65 миллионов евро в фонд поддержки энергетического сектора Украины. Кроме того, официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что поставки американского оружия Киеву противоречат заявлениям США о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта.

