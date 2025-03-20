Захарова: поставки оружия Киеву идут вразрез с заявлениями Вашингтона о мире

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Поставки американского оружия Киеву противоречат заявлениям Вашингтона о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта в Украине, считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

В понедельник, 17 марта, Пентагон подтвердил, что США возобновили поставки военной помощи Украине, а также обмен разведданными между странами. Причем Киев получает все в прежних объемах.

Комментируя данное решение, Захарова подчеркнула, что все желающие достичь мира на Украине будут выступать за немедленное прекращение милитаризации "террористической банды" в лице киевских властей.

О ситуации также высказались эксперты. Например, политолог Андрей Кортунов считает, что США возобновили военную помощь после прошедшей встречи американской и украинской сторон в Саудовской Аравии. По его мнению, это говорит о рычаге давления на Россию.

В свою очередь, политолог-американист Константин Блохин отметил, что возобновление военной помощи – один из нюансов, о которых Владимир Путин говорил на встрече с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, рассуждая о возможном перемирии.